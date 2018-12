Pour le T1, ses joueurs ont laissé passer leur chance en première mi-temps.

Sur la lancée de ses deux dernières sorties, relativement convaincantes, que ce soit en Coupe face à Knokke, ou en championnat à Lommel, l’Union espérait vaincre contre le Beerschot, un rival direct dans le haut du tableau. Et les Saint-Gillois ont allié talent et détermination durant la première demi-heure, ouvrant le score méritoirement via Fixelles, qui allait plus tard se blesser à la clavicule.