Mathias Fixelles (Union) a fêté sa première titularisation de la saison contre Tubize

Après avoir disputé ses premières minutes face à Westerlo deux semaines plus tôt, Mathias Fixelles (22 ans) a fêté sa première titularisation contre Tubize, l’un de ses clubs formateurs. Comme ses coéquipiers, il a souffert pour déstabiliser un bloc très bien organisé. "Nous avons eu très longtemps, durant cette rencontre, beaucoup trop de déchet. L’équipe s’était déjà fait très peur lors du match précédent à Roulers, où elle avait perdu deux points dans les dernières secondes. Ici, le coach m’a remplacé à l’heure de jeu pour des raisons tactiques. Un choix que je comprends. En plus, les remplaçants ont tous apporté quelque chose. Mais M. Elsner était, je pense, content de ma prestation. Il voulait que je remonte le ballon le plus rapidement possible vers l’avant, sans m’affoler dans mes gestes, mais en jouant juste. Je pense avoir tiré mon épingle du jeu. Ma titularisation précédente remontait à un certain Tubize-Union, à la mi-avril."

(...)