De son propre aveu, Mohammed Aoulad accusait un retard de condition lors de son arrivée à Roulers. Mais l’enchaînement des matches lui a fait le plus grand bien. Les Saint-Gillois devront se méfier de son association avec un autre ancien du parc Duden, Nicolas Rajsel.

"J’ai débarqué après la préparation, confie le Bruxellois. Ma femme attendait un deuxième garçon et après une année passée dans le pays d’origine de mes parents, mais loin d’elle et de mon premier fils, j’ai souhaité me rapprocher d’eux."

(...)