Ancien agent de joueurs et vice-président de Lorient, le Franco-Anglais Alex Hayes est le directeur sportif de l’Union depuis le mois de mai. Après des débuts hésitants, son équipe monte en puissance avant un alléchant derby. L’occasion d’en savoir plus sur la nouvelle politique du club.

Avez-vous le sentiment d’affronter le Sporting au bon moment ?

"Pas forcément. Vous savez, nous restons le petit frère dans ce derby au parfum particulier entre deux des trois clubs les plus titrés du pays, même si les titres remportés par l’Union sont lointains. Les rencontres entre les deux clubs ne sont pas si fréquentes, la dernière remontant à près de quarante ans si mes renseignements sont bons. Ce match est donc une très belle opportunité et nous devons en profiter pour en faire une fête du football bruxellois, d’autant qu’il est retransmis à la télévision. Le but est de donner une image positive du club, de mettre en évidence tout le travail effectué."

Votre recrutement est basé en grande partie sur des statistiques. Pouvez-vous en dire plus ?

"C’est un peu réducteur. Nous nous servons (...)