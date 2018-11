Pour la deuxième fois en 3 semaines, l’attaquant a été décisif à Louvain.

L’entraîneur de l’Union Luka Elsner le reconnaissait sans peine : son équipe a énormément souffert face à OHL, subissant le jeu pendant 65 minutes, avant d’émerger de manière un peu flattée en fin de partie, via un but de son joker Ferber. « Peu d’équipes viendront encore prendre des points ici d’ici la fin de la saison, car ce n’est plus du tout le même adversaire qu’il y a quelques semaines. Notre adversaire nous a pressés très haut. Du coup, mes joueurs ont dû procéder par des longs ballons que les deux tours défensives locales Moore et Schuermans négociaient avec beaucoup d’aisance. Mais s’ils ont souffert, je retiens aussi que mes joueurs ont tenu bon. » (...)