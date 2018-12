Pour l’ex-dirigeant de Tubize et l’Union, les deux équipes sont dans l’obligation de s’imposer.

Les rencontres entre Tubize et l’Union sont toujours des matchs particuliers pour Guy Brison. Et pour cause ! Dirigeant durant deux périodes de quatre ans et demi au stade Leburton, où son épouse continue de prendre une partie du travail administratif à son compte, l’homme a aussi œuvré comme manager sportif à l’Union durant près de quatre saisons.

(...)