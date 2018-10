Habitué au championnat français et à des règles strictes, Lippini se dit surpris de l’ampleur d’une telle affaire en Belgique. "Je suis surpris dans le sens où en France des règles strictes ont été établies et, du coup, j’avais l’impression que ce genre de pratiques n’était plus possible dans le football actuel. Malheureusement, quand il y a de l’argent en jeu, certains essaient toujours d’en profiter."

Il a également préfacé la rencontre importante contre Lommel.

(...)