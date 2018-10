Les Sang et Or enchaînent une sixième défaite de rang en championnat.

Abattus après avoir concédé la défaite à l’Union alors qu’ils menaient 0-2, les Tubiziens n’ont tenu qu’une demi-heure face à Malines avant de toucher le fond. De Camargo était oublié sur corner et plaçait trop facilement une reprise de la tête au fond du but de Defourny alors que trois minutes plus tard Storm filait sur la gauche, sa frappe touchait le montant mais revenait dans les pieds de Engvall qui doublait la mise.

(...)