Le ciel est bas. Les nuages, laiteux, ne font presque qu’un avec la mer qui borde la plage d’Ostende. Le temps est gris. L’humeur de Franck Berrier pourrait aussi l’être. Mais en remontant vers le Thermae Palace, le Français sourit quand la discussion s’engage. "L’avantage, c’est que mes parents ne m’ont jamais autant vu depuis 15 ans." La faute à une carrière qui s’écrit en pointillé.

Quatre semaines après avoir signé deux ans (plus un en option) avec Malines en juin, tout s’arrête. Net. "Une petite anomalie au niveau du cœur avait été décelée deux semaines avant et là, au lendemain du match amical contre l’Union, ils m’ont dit qu’il y avait même un problème et qu’il était mieux que j’arrête", expose le milieu (34 ans). "J’ai passé des examens approfondis, on a vu ce problème au cœur : si je continuais le sport à haut niveau, il y avait un risque de décès immédiat."

(...)