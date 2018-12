Le stade Marien sera comble ce mercredi soir pour accueillir Genk en Coupe de Belgique.



Ce mercredi soir, les supporters de l’Union Saint-Gilloise s’apprêtent à vibrer comme ils n’avaient plus vibré depuis bien longtemps. En effet, à l’occasion du quart de finale de Coupe de Belgique face à Genk, le stade Marien sera comble puisque les 6800 places ont toutes été vendues. Et nul doute que si la totalité du stade avait pu être ouverte, les 8000 places qu'il contient auraient trouvé acquéreur.

Une affluence que le club n’avait plus connu depuis six ans (le 26 septembre 2012) et un 16e de finale de Coupe de Belgique contre… Genk. En D3 à l’époque, l’Union n’avait rien pu faire, balayée 0-6 par les Limbourgeois. Nul doute que les supporters feront tout pour pousser leurs joueurs vers un autre scénario, eux qui rêvent d’un nouvel exploit, comme leurs préférés l’avaient forcé en éliminant le Sporting d’Anderlecht (0-3) en septembre dernier.



La D1A n’est pas qu’un rêve

Club mythique de l’histoire du football belge, l’Union Saint-Gilloise est aujourd’hui en quête de son glorieux passé. Et depuis l’arrivée de Tony Bloom au club, l’espoir de retrouver un jour la D1A, que l’Union a quitté en 1973, renaît. Le propriétaire de Brighton & Hove Albion a mis toute son expertise au service du club saint-gillois. Il a aussi injecté les fonds nécessaires, sans toutefois faire de folies, et aujourd’hui, ce qui était un pari, un doux rêve, il y a de cela quelques mois à peine, pourrait bien se transformer en réalité dans un futur plus ou moins proche.

Après être passée à côté de la première tranche en D1B, l’Union occupe actuellement la troisième place au classement général, des résultats qu’elle n’avait plus connu depuis de nombreuses années. Et si elle parvient à remporter la seconde tranche en Proximus League, elle aurait alors le droit de disputer une finale contre Malines pour l’accession à la D1A dans quelques mois.

De quoi gagner un peu de temps sur les ambitions de montée dans les trois ans affichées par Tony Bloom? « On veut monter le plus vite possible, on jouera donc le coup à fond car on veut faire de ces matchs contre Genk ou Anderlecht notre quotidien », a déclaré Alex Hayes, le directeur sportif du club.