Santini 7 : Un but cinq étoiles de l’homme qu’on pensait en méforme. Avait déjà remis un ballon de la tête vers Morioka.

Djenepo 6,5 : Offensivement, il a été le joueur liégeois le plus dangereux et son but a récompensé son envie de toujours aller vers l’avant et son sens de la percussion. Il marque des points en l’absence de Mpoku.

