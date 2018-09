Un an qu’il attendait ça ! La semaine dernière, Zinho Vanheusden a rejoué avec les Diablotins. Titulaire lors des succès plantureux à Malte (0-4) et en Hongrie (0-3), le défenseur central de 19 ans a pris une bonne bouffée d’oxygène avec les troupes de Johan Walem. "C’est bien de prendre un peu l’air et de sortir de son cadre habituel", commente Vanheusden.

Entretien avec le jeune (19 ans) et ambitieux défenseur central du Standard.

Zinho, qu’est-ce que ce retour en U21 vous procure comme émotions ?

(...)