Surdoué, mature, talentueux. Les qualificatifs flatteurs sont souvent de sortie lorsqu’il s’agit de décrire le jeune Zinho Vanheusden. À 19 ans, le défenseur central belge représente l’avenir.

À Krasnodar, le Diablotin a disputé ce qui était son quatrième match en tant que titulaire après Gand en P01 la saison dernière, le Cercle Bruges cette saison et Séville en Europa League. En Russie, comme contre les Buffalos et les Sévillans, Vanheusden a impressionné par son calme, sa maturité dans son jeu. Aujourd’hui, les supporters attendent de le voir plus souvent au coup d’envoi. Zinho, lui, ne s’enflamme pas.

Zinho, après le match, votre capitaine Mehdi Carcela disait de vous que vous aviez joué comme si vous aviez déjà cent matchs dans les jambes.

"C’est flatteur de sa part. J’ai pris du plaisir à jouer ce match car cela faisait un bout de temps que je n’avais plus débuté une rencontre."

N’est-ce pas compliqué à gérer pour vous cette situation ?

"(...)