Suite au scandale du footgate qui a ébranlé notre football au début du mois d’octobre, le Standard a été perquisitionné dans le cadre de l’enquête visant les agents Dejan Vlejkovic et Mogi Bayat. De quoi donner des regrets à Bruno Venanzi d’avoir fait appels à leurs services ? "Non, car ils nous ont amené de bons joueurs, lance-t-il. Je regrette ce qui se passe dans le football belge au-delà de l’arrestation de ces deux agents. Je regrette ce qui s’est passé au niveau arbitral et j’espère que l’enquête va avancer rapidement pour permettre peut-être à certains d’être innocentés et aux coupables d’être punis. Et surtout que cela n’ait pas d’impact sur le championnat ou, du moins, que cet impact soit pris en compte le plus rapidement possible."

(...)