Après la défaite, enregistrée dans les derniers instants, à Anderlecht, Michel Preud’homme a énuméré plusieurs problèmes qui pourraient expliquer ce nouveau revers des Rouches.

"Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, on joue bien en première période en sortant bien ballon au pied. C’était aussi le cas en début de seconde mais, en fin de match, on n’avait plus cette fraîcheur pour leur faire mal. Le physique nous empêche d’aller au bout de nos actions en fin de match. J’insiste auprès de l’équipe pour qu’on tienne notre niveau pendant 90 minutes et on n’y arrive pas encore, cela prend du temps."

(...)