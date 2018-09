Lors de son arrivée au standard, Michel Preud'homme a insisté sur le fait que le club devait passer un cap et devenir encore plus professionnel. Grâce à un partenariat avec la société Ice-Cold, plus rien ne sera laissé au hasard au niveau de la récupération.



Si vous êtes un habitué de Sclessin, vous avez certainement pu voir cette petite camionnette multicolore qui est parfois garée devant la T1. Elle appartient à la société Ice-Cold, qui est spécialisée dans le CryoSauna. C'est une technique de récupération à base d'Azote Liquide.

