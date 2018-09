Un point pris lors des quatre premières journées et une dernière place au troisième échelon national : Knokke ne représente pas un grand danger pour le Standard. Les Flandriens ne peuvent également pas compter sur de nombreux joueurs de renom, mais leur gardien sera certainement un petit peu plus motivé que ses équipiers. Justin Verlinden, le fils de Dany, est resté pendant quatre années dans le centre de formation liégeois (2010-2014), y décrochant un titre national au passage. "J’étais sous contrat au Club de Bruges et Dominique D’Onofrio a téléphoné au Standard pour savoir si un transfert était susceptible de m’intéresser. J’ai visité le complexe d’entraînement du Standard et franchement, les installations étaient magnifiques", explique-t-il.

