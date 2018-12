Une mi-temps partout, un but partout, un point partout et de la frustration des deux côtés : finalement ce score respire la logique. Mais le Standard doit certainement nourrir un petit peu plus de regrets car cette unité ne lui permet pas de s’installer confortablement dans le Top 6, son sort étant lié aux résultats de Charleroi (à Anderlecht) et La Gantoise (contre Eupen).

(...)