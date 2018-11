Ils étaient six au coup d’envoi : Sinan Bolat, Daniel Opare, Jonathan Bolingi, Dino Arslanagic, Jelle Van Damme et Dieumerci Mbokani. Tous ces joueurs qui ont un jour porté le maillot du Standard étaient donc de retour en bord de Meuse, même si ce n’était pas la première fois pour certains.

Dès l’échauffement , Bolat a été chaleureusement applaudi et son nom a été scandé durant de longues minutes, comme lorsqu’il est venu prendre possession de son but devant la T3 en début de rencontre. Son entraîneur des gardiens, Vedran Runje, a lui aussi été salué à la hauteur des bons souvenirs qu’il a laissés au Standard. Un autre joueur qui a été largement applaudi et plébiscité, c’est évidemment Jelle Van Damme. Lui qui a incarné durant quelques années la grinta liégeoise retrouvait avec plaisir le peuple rouche.

En revanche, et même s’il a largement contribué aux deux derniers titres liégeois fin des années 2000, Dieumerci Mbokani a été conspué dès l’annonce de son nom et à chaque touche de balle. Un désamour dû à son retour à Anderlecht.

(...)