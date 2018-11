Michel Preud’homme avait raison, mardi, de déclarer que le déplacement à Zulte Waregem était moins sexy que la réception de Genk. L’ambiance au stade arc-en-ciel était moins électrique qu’à Sclessin et l’adversaire a pris un malin plaisir à ne pas vouloir prendre la possession du ballon à son compte, soit exactement tout ce que les Liégeois ne supportent pas. Mais cela ne peut suffire à expliquer une telle pauvreté footballistique, d’autant qu’ils ont prouvé, quatre jours plus tôt, qu’ils étaient capables de développer un jeu attractif et dominant.

(...)