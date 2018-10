Le manque de forme d’Orlando Sa et la rééducation d’Obbi Oulare ont ouvert une voie royale à Renaud Emond : plus personne n’ose remettre en question sa place dans le onze de base. Mais ce statut, l’attaquant gaumais ne l’a pas acquis par défaut, mais bien grâce à un bilan comptable tout simplement impressionnant. Avec huit buts à son compteur personnel, il est occupé à réaliser son meilleur début de saison chez les professionnels, lui qui n’avait jamais dépassé les quatre réalisations à cette période de l’année (2015-2016). "Il y a du positif et du négatif en ce qui concerne mon début de saison. Marquer huit fois, c’est très bien mais j’aurais pu encore faire mieux, notamment en gérant mieux certaines situations", avoue-t-il.

(...)