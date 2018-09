Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.





Six ans. Cela fait six longues années que les supporters du Standard attendent une qualification européenne pour la nouvelle année. La dernière fois que le Standard a passé l’hiver européen, c’était en 2012 lorsqu’il était sorti en tête de son groupe devant Hanovre, Copenhague et Poltava. Après avoir sorti le Wisla Cracovie en 16es, les Liégeois ont été éliminés par Hanovre qu’ils ont retrouvé en 8es de finale.

(...)