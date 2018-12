Les inconditionnels du Standard dressent le bilan de l'année 2018, et jettent un regard sur 2019 qui se profile.

Relativement nombreux malgré le froid sur les hauteurs de Liège, renforcé par un vent piquant, les supporters ont assisté à une séance d'entraînement d'une heure et demie, durant laquelle la bonne humeur a régné. Au plus fort de l'assistance, on pouvait compter entre 150 et 200 Rouches dans les gradins jouxtant le terrain de l'équipe réserve.