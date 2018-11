Après de longs mois de convalescence suite à son opération à la hanche, Obbi Oulare a bien repris l’entraînement collectif le 2 octobre dernier. L’attaquant de 22 ans a pris le temps de la guérison et n’a pas brûlé les étapes. Le plan était clair : Oulare devait se remettre totalement et ne plus rien ressentir avant de passer par la case U21 afin d’y retrouver ses sensations ainsi que du rythme.

(...)