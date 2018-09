Ostende, sa côte, sa digue, son stade balayé par les vents… C’est dans cette ville balnéaire que le Standard devra se relancer sous peine de couler à pic. Et les Rouches se sont déjà servis de ce déplacement pour reprendre du poil de la bête.

En décembre 2017, les hommes de Ricardo Sa Pinto terminent difficilement l’année civile et doivent affronter le KVO en Croky Cup dans le cadre des quarts de finale (après avoir éliminé Anderlecht au tour précédent). Tout le monde prédit le pire pour les Liégeois qui s’imposent pourtant sur le score de 2-3 (des buts de Sa, Marin et Emond). Dans la foulée, les Principautaires vont commencer l’année 2018 en boulet de canon, ce qui nous emmène vers le vrai tournant de la saison 2017-2018 des sociétaires de Sclessin : la trentième journée de championnat et un nouveau déplacement à la Versluys Arena.

(...)