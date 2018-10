Standard Obbi Oulare a refoulé les pelouses: 216 jours d’attente, 45 minutes de bonheur Florian Holsbeek

Après de longs mois de convalescence, Obbi Oulare a fait son retour avec les U21 et a trouvé le chemin des filets.



Calme, serein, apaisé : c’est un Obbi Oulare nouveau, avec les pieds sur terre, qui a donné ses premières impressions après son retour sur les terrains : "Cela fait 7 mois que j’attends, je me suis senti bien et je suis content de mes premières minutes."



(...)