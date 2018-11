Sur le flanc durant trois semaines suite à des soucis de cheville récalcitrante, Polo Mpoku est revenu tel un boulet de canon inscrivant trois buts, dont deux penaltys, en deux rencontres à Courtrai et face à Eupen contre qui il fut d’ailleurs l’homme du match.

"Était-ce ma prestation la plus aboutie de la saison ? Non. J’ai bien joué contre Bruges, contre Gand aussi. Mais là, comme j’ai mis deux buts face à Eupen, vous me posez cette question parce que les statistiques parlent."

(...)