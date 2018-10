Avant la trêve internationale, les Standardmen avaient enchaîné trois succès de rang (Ostende, Akhisarspor et Bruges), faisant ainsi oublier les semaines de galères. En pleine bourre, les hommes de Michel Preud’homme n’ont-ils finalement pas été freinés dans leur élan par ce break ? "C’est toujours difficile à dire" , lance le T1. "On a terminé sur une superbe semaine ponctuée par un succès très convaincant face à Bruges. Le calendrier est ainsi fait, on ne peut donc rien changer."

(...)