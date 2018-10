Les mots, forts, lâchés par Michel Preud’homme en début de saison, ont trouvé écho chez la pépite malienne de Sclessin. À 20 ans, et un an et demi après son arrivée en bord de Meuse, Moussa Djenepo est devenu la nouvelle coqueluche des fans rouches. Mais l’international malien ne s’enflamme pas. Djenepo sait d’où il vient. Entretien.

Moussa, en mars 2017, vous débarquez du Mali sous la forme d’un prêt avec option. Ressentiez-vous la pression de convaincre ?

"Pas du tout. Cela m’a surtout excité. J’avais confiance en moi et je me disais que si je travaillais comme je l’ai toujours fait, cela devait payer. Quand on m’a dit que l’option allait être levée, j’étais évidemment aux anges."

C’est sous les ordres d’Alexandre Chteline que l’aventure commence.

"Il a été très important pour moi car il restera à jamais mon premier coach en Europe. Il croyait en moi et m’a soutenu. Après chaque entraînement, il me parlait et me prodiguait des conseils. Il m’a énormément aidé. On n’a pas passé beaucoup de temps ensemble mais il a été primordial dans mon adaptation."

(...)