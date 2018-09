StandardVidéo Mario Innaurato, ex-préparateur physique des Diables et des Rouches : "Séville, c’est le Standard d’Espagne" Michael Franken

Quatre mois : c’est le temps qu’a passé Mario Innaurato à Séville.



Le préparateur physique liégeois y est arrivé au tout début du mois de janvier, alors que le club andalou venait de nommer Vincenzo Montella comme entraîneur principal. L’aventure n’a pas duré aussi longtemps qu’il l’aurait souhaité mais ce passage dans le sud de l’Espagne l’aura marqué pour de très longues années, notamment pour son succès face à Manchester United en Ligue des Champions mais surtout pour la chaleur du public. Il a d’ailleurs conservé quelques photos et vidéos de cette expérience sur son téléphone et aime les faire partager.



Résident liégeois, passé par le Standard (1998-2002) et le FC Séville (2018) comme préparateur physique, il était donc le mieux placé pour décortiquer une rencontre qui, selon lui, n’est pas aussi déséquilibrée qu’il n’y paraît.