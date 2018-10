Le Canonnier, un soir du 20 octobre ou comme une impression de déjà-vu pour Razvan Marin. Samedi, cela fera un an, jour pour jour, que le Roumain distribuait son premier assist de la saison (pour Orlando Sa). Cette passe décisive en appellera 11 autres tout au long d’une saison qui mènera le Standard sur la deuxième marche du podium.

Un an plus tard, et après avoir traversé un passage à vide en ce début de saison, Razvan Marin retrouvera Mouscron. L’occasion de dresser le bilan de l’évolution du Roumain avec son meilleur ami depuis son arrivée à Liège, Sam Nistor.

Pas à son affaire au début de saison, Razvan Marin n’a rien laissé transparaître.

"Il est resté le même et, honnêtement, il n’était pas inquiet. Il savait bien que l’assimilation du schéma de Monsieur Preud’homme prendrait du temps. À vrai dire, on n’a jamais parlé de sa mauvaise passe car nous étions conscients que cela allait finir par tourner."

(...)