Standard Le Standard ne s’est même pas fatigué avant Séville Michael Franken

Trois points et de la confiance : les Liégeois ont assuré l’essentiel face à Eupen.



Intercalée entre une trêve internationale et un match décisif pour l’avenir européen du club, la réception d’Eupen ressemblait à un piège parfait, d’autant que Michel Preud’homme devait se passer de la moitié de sa défense et de son meilleur buteur. Mais les Liégeois n’ont pas dû forcer leur talent pour assurer l’essentiel, c’est-à-dire prendre les trois points et ne pas trop se fatiguer avant la venue de Séville.



(...)