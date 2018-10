Le Standard présente une équipe type deux fois moins onéreuse que celles d’Anderlecht, Bruges ou Gand

Dimanche, Sclessin était le théâtre de l’affrontement entre deux équipes dont le onze de base (c’est-à-dire celui le plus souvent aligné depuis le début de la saison) est le moins cher (prix d’achat de chaque joueur) du G5 (Anderlecht, Bruges, Gand, Genk et le Standard).

Si Genk présente un total de 13,1M € pour ses onze titulaires les plus souvent présents dans l’équipe, le Standard, lui, est le club dont l’équipe de base est, à l’achat, la moins onéreuse de ce G5 avec 11,52M €. Depuis un peu plus de deux ans, la politique de recrutement liégeoise est claire : acheter petit pour, plus tard, revendre très gros (à l’instar de Beldofil et Sa, arrivé gratuitement et reparti pour 7 et 6M €).

OCHOA : 0€