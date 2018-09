StandardCommentaire La Pro League et son amateurisme, à des années lumières d'un podium mondial Florian Holsbeek

Carcela, Wesley, Ocansey et Brogno vont à nouveau se retrouver devant la commission des litiges. On est en droit de se demander jusqu'où va aller l'amateurisme de la Pro League, dans cette affaire mais aussi dans les décisions prises depuis le début de la saison. Un commentaire de Florian Holsbeek.



En Russie, les Diables Rouges ont placé une fois pour toutes la Belgique sur la carte du football mondial. Notre pays est reconnu pour son beau jeu, il y a du talent dans notre Royaume et tous les voyants étaient au vert... mais cela, c'était avant. Depuis, la Pro League a repris ses droits. Si sur le terrain on assiste à des matches parfois spectaculaires et à de beaux buts, la mélodie n'est pas la même en coulisse.



(...)