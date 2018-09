Plus calmes et, surtout, plus décisifs, les Liégeois ont fait le boulot à Ostende

Le bon air frais de la mer a des valeurs thérapeutiques. Ses vertus aident à sortir d’une déprime, oublier ses soucis professionnels et, surtout, repartir du bon pied. Visiblement, le Standard a pleinement profité de son week-end à Ostende pour se refaire une santé après un dernier mois pour le moins tendu. Un mois et cinq jours très exactement, soit le temps que le club liégeois a mis pour fêter un nouveau succès, après celui arraché de justesse face à Saint-Trond.

(...)