Ce but face à Eupen, Milos Kosanovic l’a attendu pendant de longs, de très longs mois. Un an, huit mois et 26 jours pour être précis (26 février 2017 contre Malines, sur coup franc). Un an et trois mois après sa dernière titularisation en championnat, Kosanovic retrouvait la pelouse de Sclessin dans la peau d’un titulaire. "C’est bon d’être de retour sur ce terrain, devant ces supporters."

Milos, plus d’un an et trois mois après votre dernière titularisation en championnat, vous avez de nouveau foulé la pelouse de Sclessin.(

(...)