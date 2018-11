"Le voir porter ce maillot et fouler cette pelouse, cela génère toujours une immense fierté en moi." Tels sont les mots d’un père dont les yeux scintillent lorsqu’il s’agit d’évoquer la carrière naissante de son fils. Johan Vanheusden est heureux de voir Zinho s’épanouir au Standard, le club où il a toujours rêvé de réussir. Ce samedi face à Eupen, le jeune Zinho (19 ans) disputera son 5e match en tant que titulaire, le troisième de rang. Dans le clan Vanheusden, même si on reste calme, on espère que la carrière de Zinho décollera pour de bon. (...)