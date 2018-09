Seize ans passés au Standard, cela marque. Depuis son Luxembourg natal, l’ancien capitaine emblématique des Rouches, Guy Hellers, ne manque pas une miette de ce qui se passe à Sclessin.



"Je regarde tous les matches et quand c’est impossible, je les enregistre." Le parfum de crise lié aux mauvais résultats n’aura donc pas échappé au plus Liégeois des Luxembourgeois. "Je suis certain que Michel va trouver la solution" , assure celui qui voit tout de même son club de cœur jouer le Top 3 cette saison.

Guy, ce début de saison du Standard vous inquiète-t-il ?

"Non. Il est vrai que l’élimination fâcheuse en Coupe tombe au plus mauvais moment après deux désillusions en Europa League et à Anderlecht. Par rapport à ça, il faut bien admettre, et ce, sans manquer de respect à Knokke, que tout leur a réussi. Si c’est 3-0 à la demi-heure, il n’y a rien à dire. Il ne faut pas chercher à comprendre et se remettre immédiatement au boulot. Michel le sait et c’est ce qu’il va faire en préparant son équipe à aller chercher un succès à Ostende qui pourrait tout changer, comme la saison dernière."

Qu’est-ce que le retour de Michel Preud’homme vous inspire ?

"Que du positif. Même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, je suis persuadé que c’est le meilleur choix pour le Standard. Il connaît le club de A à Z et il est en train de mettre un projet sur pied."

Cela prend plus de temps que prévu.

"(...)