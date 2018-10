Malgré sa réputation de club formateur, Genk n’en récolte pas toujours les fruits

Dans l’esprit du grand public, le club de Genk reste un orfèvre en la matière lorsqu’on évoque la formation des jeunes, mais force est de constater que le club limbourgeois ne récolte pas toujours les fruits de son travail.

Cette saison, six joueurs du noyau A ont été formés à la Luminus Arena : Jackers, Vandevoordt, Wouters, Heynen et Seigers et Trossard. Mais de ces noms pas toujours si ronflants, si Trossard est un titulaire indiscutable (même s’il ne sera pas à Sclessin pour cause de blessure), les autres ont du mal à s’imposer en équipe première. Heynen est bien souvent présent ces dernières semaines, mais uniquement à cause de la blessure de Sander Berge.

(...)