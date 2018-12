Très en vue dimanche dernier contre Zulte Waregem, Paul-José Mpoku est occupé à retrouver le meilleur de sa forme. Freiné plusieurs semaines par divers pépins physiques (il était sorti sur blessure à la hanche lors de la réception de Séville), l’international congolais est désormais à 100 %, au plus grand bonheur de Michel Preud’homme.

Le week-end dernier, c’est un Paul-José Mpoku entreprenant, créatif et surtout décisif que les supporters liégeois ont retrouvé.

"Et pourtant, on n’a pas encore vu le meilleur Polo", nous précise Fabrice, son frère cadet. Depuis le début de la compétition, Mpoku a déjà loupé six matchs de championnat pour blessure.

"Après tous ces soucis, il a encore plus faim. Il veut réellement montrer de quoi il est capable. C’est pourquoi, ces derniers temps, on voit un bon Polo qui est en train de monter en puissance."

Avec cinq buts et trois assists au compteur en seulement treize apparitions en Pro League, Mpoku présente de meilleures statistiques que la saison dernière au cours de laquelle il n’avait loupé, à pareille époque, aucun match pour cause de blessure (cinq buts et une passe décisive en dix-neuf journées). Malgré ce bilan plus qu’honorable pour un joueur qui a loupé un tiers des rencontres, le vice-capitaine du navire rouche a dû essuyer quelques critiques.