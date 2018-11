Du beau monde, Émile Mpenza en aura côtoyé durant toute sa carrière. Mais lorsqu’on demande à l’ancien buteur qui aura joué le rôle le plus important à ses yeux dans son parcours, la réponse fuse aussi rapidement qu’une de ses accélérations sur un terrain.

"Lucien D’Onofrio", lance-t-il. "Tout comme mes parents, il aura été capital pour moi. Lucien, c’est un peu comme une étoile descendue du ciel. Malgré tout ce qu’il a connu, gagné et tout ce qu’il pourra encore décrocher, il est resté le même. Les gens n’imaginent pas le cœur qu’il a."

Arrivé à l’Antwerp il y a plus d’un an, l’ancien vice-président du Standard a déjà marqué le Great Old de son empreinte.