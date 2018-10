Au soir de sa belle victoire à Ostende, le Standard réintégrait le top 6 de notre championnat après l'avoir quitté une semaine durant à cause de la défaite tardive sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht. Mais depuis le début de la saison, le Standard a souvent eu la vie dure face aux petits du championnat et leur défense regroupée. Le déplacement à Zulte Waregem de jeudi fait donc figure d'épouvantail et les joueurs de Michel Preud'homme devront respecter quelques principes afin d'éviter une nouvelle désillusion.