Il est trop pour tirer la sonnette d’alarme en bord de Meuse

Trois défaites en quatre matches, dont une contre l’ennemi héréditaire, une huitième place au classement général et dix points de retard sur le leader après seulement huit journées de compétition : la situation du Standard n’est pas confortable et laisse penser que le club entre en crise. Mais une analyse plus poussée que ces simples chiffres démontre que le club liégeois n’est pas encore mûr pour entrer en zone rouge.

Vingt minutes de flottement qui changent tout