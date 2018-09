Dix ans et deux jours. Voici ce qui sépare la toute première apparition de Mehdi Carcela en pro sous le maillot rouche (le 13 septembre 2008 contre Courtrai, 2-0) et le choc wallon de ce samedi soir face à Charleroi (qui lui réussit plutôt bien avec trois assists et deux buts), ce qui constituera son 150e match de championnat sous le maillot du Standard.

En dix ans, l’international marocain n’a cessé d’évoluer et son statut a totalement changé pour passer du petit jeune au vice-capitaine. Mais Carcela est toujours resté fidèle à lui-même en restant ce joueur technique insouciant sur qui la pression sembler couler.

"Malgré le fait qu’il ait de plus grandes responsabilités au club (NdlR, vice-capitaine) et après ses passages à l’étranger, la pression (...)