StandardInterview Carcela: "Je déteste qu’on me mette la pression, alors pourquoi le ferais-je ?" Kevin Sauvage

À quelques heures de l’entrée en lice des Rouches en Europa League sur le terrain des recordmen de victoires finales (cinq), Mehdi Carcela se livre.



Le Marocain n’élude aucun sujet : les ambitions en Europe, le niveau de jeu du Standard, son début de saison ainsi que le matraquage dont il est victime en Pro League. Entretien.



Le Standard peut-il faire mieux que ce qu’il a montré depuis le début de saison ?



"On peut toujours donner plus mais on ne fait pas de mauvaises choses. Nos erreurs, on essaie de les rectifier. On ne peut pas être parfait mais on continue le travail et je suis certain que cela va payer."



(...)