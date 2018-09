Ostende-Standard ou le paradoxe Mehdi Carcela. Le 11 mars dernier, en délivrant deux assists en 45 minutes sur la pelouse de la Versluys Arena, Mehdi Carcela devenait un demi-dieu et était traité comme tel.

"Carcela offre les PO1 au Standard", pouvait-on lire et entendre un peu partout. La forme étincelante du Marocain s’est prolongée durant toute la durée des PO1 qu’il terminera avec d’excellentes statistiques : trois buts et six assists.

Plus de six mois plus tard, Mehdi Carcela est de retour à Ostende et ceux qui l’ont porté aux nues la saison dernière fustigent aujourd’hui son comportement.

"(...)