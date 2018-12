Les supporters du Standard ont tous eu le même réflexe au moment de découvrir le tirage au sort des groupes de l’Europa League : chercher dans quel pays se trouve la ville d’Akhisar. Nichée à l’ouest de la Turquie, cette ville de 100 000 habitants, soit deux fois moins qu’à Liège, n’est pas la bourgade prise d’assaut par les touristes, qui privilégient Izmir, située à une heure et demie de route.

Pourtant, le Standard a bien dû y organiser son voyage, ce qui n’a pas été une mince affaire. "Habituellement, nous atterrissons dans la ville où nous allons jouer mais là, l’aéroport le plus proche se situe à nonante minutes de voiture. En ajoutant les trois heures trente de vol et les deux heures de décalage horaire, cela fait un voyage compliqué. C’est d’ailleurs pour cela que nous sommes partis dès mardi", explique Sacha Feytongs, responsable de la logistique et directeur des infrastructures du Standard.

(...)