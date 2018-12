Michel Preud’homme a étonné en plaçant trois attaquants de pointe sur son banc, à l’occasion du déplacement au Club de Bruges. Le technicien liégeois voulait profiter de la vitesse de Moussa Djenepo pour surprendre la défense brugeoise, mais cette idée ne s’est pas révélée payante. Le technicien liégeois avait peut-être également envie de tenter quelque chose au vu du manque d’efficacité de ses buteurs de formation sur la scène nationale, eux qui n’ont plus marqué un seul but en championnat depuis… deux mois et la réception de Bruges (7 octobre).

À l’analyse, ces trois avants sont à la recherche de confiance et de leurs meilleures sensations. Deux éléments qu’ils devront rapidement retrouver pour aider le Standard à se replacer dans le top 6.

