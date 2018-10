StandardVidéo A ce niveau, ce Standard ne doit avoir peur de personne ! Michael Franken

Les Rouches étaient à la recherche d'un match référence sous MPH. Ils le tiennent.



On dit souvent que la qualité du championnat belge est assez pauvre, avec une qualité et une intensité assez pauvres. Ceux qui ont assisté à ce sommet entre le Standard et le Club de Bruges pourront affirmer que parfois, une rencontre de Jupiler Pro League peut valoir le mérite de s'asseoir pendant nonante minutes dans son fauteuil, sans avoir l'impression de perdre son temps.



(...)