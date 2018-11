"J’ai félicité les joueurs pour la Coupe et leur PO1 , mais je leur ai aussi demandé d’entamer la nouvelle dès le début et non en mars."

Par ces mots, prononcés lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau coach et vice-président du Standard le 19 juin dernier, Michel Preud’homme lançait un message clair à ses hommes : la qualification pour les playoffs 1 devrait être entérinée le plus rapidement possible. Le Standard version MPH ne jouerait pas à se faire peur jusqu’à la 30 e et dernière journée de la phase classique.

Mais à mi-parcours et à l’aube de ce second tour de la phase classique qui débutera par la réception d’Eupen ce samedi (18 h), le Standard a encore du pain sur la planche s’il veut éviter de rater le train des PO1.

(...)